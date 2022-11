Oppositionsparteien reichen Antrag auf parlamentarische Untersuchung zu Itaewon-Tragödie ein

Photo : KBS News

Drei Oppositionsparteien haben eine parlamentarische Untersuchung für die Wahrheitsfindung in Bezug auf das tödliche Massengedränge im Seouler Viertel Itaewon beantragt.Die Minjoo-Partei Koreas, die Gerechtigkeitspartei und die Grundeinkommenspartei reichten am Mittwoch einen entsprechenden Antrag bei der Nationalversammlung ein. Insgesamt 181 Abgeordnete, darunter auch fünf Parteilose, schlossen sich dem Schritt an.Sie zählten darin die Regierung, Gebietskörperschaften und unter anderem das Präsidialamt als Untersuchungsgegenstände auf, um die Unglücksursache, die Verantwortung, die Reaktion und den Verdacht auf eine Verheimlichung zu klären. Als ein Hintergrund für die Tragödie wurde genannt, dass infolge des Umzugs des Präsidialamtes in den Bezirk Yongsan zu viele Personen für die Bewachung und Sicherheit eingesetzt wurden.Die regierende Partei Macht des Volks äußerte sich ablehnend zu einer parlamentarischen Untersuchung. Eine solche Untersuchung würde lediglich die Ermittlungen stören und zu einem politischen Streit führen, hieß es.Das Oppositionslager will in einer Plenarsitzung am Donnerstag über den Antrag berichten und die Angelegenheit am 24. November zur Abstimmung bringen. Die Einleitung einer parlamentarischen Untersuchung gilt als sehr wahrscheinlich, weil 181 Abgeordnete dies verlangten und die drei Oppositionsparteien dies aufgrund der Mehrheitsverhältnisse unter sich ausmachen können.