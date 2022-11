Erstmals seit neun Monaten Warnung vor Ultrafeinstaub in Seoul

Photo : YONHAP News

In Seoul gilt seit 0 Uhr heute eine Warnung vor Ultrafeinstaub (PM 2,5).Es ist das erste Mal seit dem 11. Februar, dass eine solche Warnung in der Hauptstadt herausgegeben wurde.Auch für den Süden und Norden der Provinz Gyeonggi und den Norden der Provinz Süd-Chungcheong gilt seit Mittwoch eine Warnung vor Ultrafeinstaub.Diese Warnung wird herausgegeben, wenn die durchschnittliche Ultrafeinstaubkonzentration pro Stunde zwei Stunden lang mindestens 75 Mikrogramm pro Kubikmeter beträgt.Das Nationale Umweltforschungsinstitut stellte fest, dass es infolge eines stabilen Hochdruckgebiets kaum Luftbewegungen gebe und die Konzentration der hierzulande entstandenen Schadstoffe in der Luft zunehme.Auch am Freitag werden hohe Feinstaubwerte in der Hauptstadtregion und Süd-Chungcheong erwartet. Menschen mit Atmungsproblemen, Ältere und Schwache sollten möglichst zu Hause bleiben.