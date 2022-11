Probeaufführung des koreanischen Films „Birth“ im Vatikan

Photo : YONHAP News

Eine Probeaufführung des koreanischen Films „Birth“ wird nächste Woche im Vatikan stattfinden.Der Film handelt vom Leben von Andreas Kim Taegon, dem ersten koreanischen römisch-katholischen Priester. Darin wird erzählt, wie er im späten Joseon zum Studium in einem Priesterseminar nach Macau reiste, nach der Rückkehr in Joseon missionierte und den Märtyrertod erlitt.Der Streifen wurde letztes Jahr anlässlich des 200. Geburtstags des Heiligen und dessen Designation zu einem Weltdenkmal durch die UNESCO produziert. Für die Produktion wurden etwa 15 Milliarden Won oder elf Millionen Dollar eingesetzt.Laut der Produktionsfirma werden Regisseur Park Heung-sik und Darsteller des Films am 16. November eine Audienz bei Papst Franziskus haben. Bei der Aufführung des Films werden auch der südkoreanische Kardinal Lazarus You Heung-sik und der Botschafter in Italien anwesend sein.