Son Heung-min will bei Fußball-WM spielen

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Fußballstar Son Heung-min will bei der Weltmeisterschaft 2022 spielen.Son, der wegen einer Verletzung am Gesicht operiert wurde, kündigte am Mittwoch auf seinem Instagram-Kanal an, bei der WM in Katar spielen zu wollen.„In Anbetracht der Masken, die Sie in den letzten zwei Jahren mit Geduld tragen haben, wird meine Maske, die ich bei der Weltmeisterschaft tragen werde, nichts sein“, schrieb Son.Er äußerte sich außerdem entschlossen, sich während der verbleibenden Zeit für seine Teilnahme an der Endrunde einzusetzen, solange mindestens eine einprozentige Chance bestehe.Son hatte sich im Champions-League-Spiel seines Klubs Tottenham Hotspur gegen Marseille am 1. November verletzt und sich danach wegen Frakturen an der Augenhöhle einer Operation unterzogen.