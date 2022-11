Zahl der neuen Covid-19-Fälle sinkt unter 60.000

Photo : YONHAP News

Die Zahl der neuen Covid-19-Fälle ist unter 60.000 gesunken.Die nationale Seuchenkontrollbehörde KCNA teilte am Donnerstag mit, dass 55.365 Infektionen festgestellt worden seien. 50 Infizierte seien aus dem Ausland eingereist.Insgesamt wurden seit dem Ausbruch der Pandemie in Südkorea über 26 Millionen Menschen mit dem Covid-19-Erreger infiziert.Verglichen mit dem Tag davor war der Wert um über 8.000 niedriger. Verglichen mit der Zahl vor zwei Wochen waren es jedoch etwa 20.000 Infizierte mehr. Es war laut Angaben der Behörde außerdem der höchste an einem Donnerstag bekannt gegebene Wert seit acht Wochen. In Südkorea spricht man zurzeit von einer siebten Corona-Welle.Die Zahl der Schwerkranken sank um 13 verglichen mit dem Vortag auf 323.Am Mittwoch wurden 52 Corona-Tote gemeldet. Insgesamt starben in Südkorea seit Ausbruch der Pandemie 29.531 Menschen mit oder an Corona. Die Sterblichkeitsrate liegt bei 0,11 Prozent.