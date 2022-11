Tenor Son Ji-hoon gewinnt Montserrat Caballé Gesangswettbewerb

Photo : YONHAP News

Der koreanische Tenor Son Ji-hoon hat den Internationalen Montserrat Caballé Gesangswettbewerb gewonnen.Son habe beim 17. Montserrat Caballé Gesangswettbewerb am Montag (Ortszeit) in Madrid den ersten Platz gemacht, teilte die Koreanische Nationale Universität der Künste (K-Arts) am Mittwoch mit. Sopranistin Yang Ho-young, bekannt als Sarah Yang, habe den zweiten Preis erhalten.Son war ein Student von Professor Yang Hee-jun an der K-Arts. Er hatte beim Pavarotti-Gesangswettbewerb im Jahr 2015 den Großen Preis gewonnen.Yang studierte ebenfalls an der K-Arts und ist derzeit in Deutschland als Solistin tätig.