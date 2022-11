One-Stop-Unterstützungszentrum für Hinterbliebene der Opfer des Itaewon-Unglücks eröffnet

Photo : YONHAP News

Ein integriertes One-Stop-Unterstützungszentrum für die Hinterbliebenen der Todesopfer des Massengedränges im Seouler Viertel Itaewon ist ab heute in Betrieb.Das teilte Ministerpräsident Han Duck-soo am Donnerstag bei einer Sitzung des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen zum Itaewon-Unglück mit.Er versprach, dass jegliche Unterstützung geleistet werde, damit den Hinterbliebenen geholfen werde und die Verletzten schnell wieder gesund werden könnten.Nach weiteren Angaben wird durch das Zentrum die Unterstützung für die Hinterbliebenen und Verletzten systematisch umgesetzt und überprüft. Die Bearbeitung erfolge im Grundsatz aus einer Hand und am selben Tag.Han teilte außerdem mit, bald Maßnahmen zur Systemverbesserung auszuarbeiten. Man wolle bis Dezember Maßnahmen betreffend ein behördenübergreifendes System zum Katastrophen- und Sicherheitsmanagement sowie solche zur Innovation bei der Polizei und zum Sicherheitsmanagement zur Verhinderung eines Unfalls bei großen Menschenansammlungen ausarbeiten. An relevanten Maßnahmen werde sorgfältig gearbeitet, damit sich eine solche Tragödie niemals wiederholen werde.