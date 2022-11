Yoon nimmt an Gipfeltreffen mit ASEAN, G20-Gipfel teil – trilaterales Treffen mit USA und Japan festgelegt

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird an einer Reihe multilateraler Gipfeltreffen teilnehmen, die in Kambodscha und Indonesien stattfinden werden.Dazu zählen der ASEAN-Plus-Drei-Gipfel, ein Treffen zwischen den zehn Mitgliedern des südostasiatischen Staatenbunds ASEAN und Südkorea, China sowie Japan, und der G20-Gipfel.Yoon wird beginnend mit dem Korea-ASEAN-Gipfel in Kambodscha am Freitag erstmals seit seinem Amtsantritt diplomatische Termine in Südostasien wahrnehmen.Im Zuge der Gipfeldiplomatie mit den ASEAN-Staaten an den drei Tagen wird er Südkoreas neue indopazifische Strategie erläutern, die auf Freiheit, Frieden und Wohlstand basiert.Yoon teilte mit, dass inmitten der fortgesetzten Provokationen Nordkoreas auch ein trilaterales Gipfeltreffen zwischen Südkorea, den USA und Japan stattfinden werde.Yoon sagte, es gebe mehrere wichtige bilaterale Gespräche. Ein Gipfeltreffen zwischen Südkorea, den USA und Japan sei festgelegt worden, mehrere bilaterale Gespräche stünden fest oder die Abhaltung werde besprochen.Jedoch stehen viele der angestrebten bilateralen Treffen mit den Staats- oder Regierungschefs wichtiger Nationen noch nicht fest.Das Präsidialamt erklärte hierzu, dass wegen des Itaewon-Unglücks die Festlegung der Reise verschoben worden sei, und dass sich daher die Koordinierung bilateraler Gespräche verzögert habe.