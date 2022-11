KDI prognostiziert 1,8 Prozent Wirtschaftswachstum für nächstes Jahr

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Wirtschaftswachstum wird laut einer Prognose des Koreanischen Entwicklungsinstituts (KDI) nächstes Jahr zwei Prozent, die potenzielle Wachstumsrate, unterschreiten.Das staatliche Forschungsinstitut prognostizierte am Donnerstag, dass die Volkswirtschaft im kommenden Jahr lediglich um 1,8 Prozent wachsen werde. Damit wurde seine im Mai präsentierte Prognose von 2,3 Prozent um 0,5 Prozentpunkte gesenkt.Grund für die Korrektur nach unten ist das schwache Exportgeschäft. KDI erwartete, dass die Exportsituation weiter schwierig sein werde, weil wichtige Nationen angesichts der hohen Inflation ihre Leitzinsen hintereinander anheben würden, was zu einer Konjunkturverlangsamung führen werde.Wegen der steigenden Marktzinsen bei der rapide gewachsenen privaten Verschuldung werde die Erholung des Inlandskonsums gebremst, hieß es.Infolge der befürchteten schwachen Ausfuhren und Investitionen wird die südkoreanische Wirtschaft nach Einschätzung des Instituts nächstes Jahr in die Phase einer Konjunkturverlangsamung eintreten.Jung Kyu-chul, Direktor des KDI-Büros für makroökonomische Analyse und Prognose, sagte, ein Wachstum von 1,8 Prozent liege unter der potenziellen Wachstumsrate, die auf etwa zwei Prozent geschätzt werde. Daher sei man zu der Einschätzung gelangt, dass es nächstes Jahr zu einer Konjunkturverlangsamung kommen werde.KDI ging zugleich davon aus, dass die Preise vorerst noch auf einem hohen Niveau bleiben würden. Das Institut rechnete mit einer Inflationsrate von 3,2 Prozent. Damit werde der Zielwert für die Preisstabilisierung von zwei Prozent überschritten.KDI betonte, dass angesichts der Gefahr einer Unsicherheit an den Finanzmärkten im In- und Ausland Bemühungen um die Verbesserung der finanziellen Solidität nötig seien.Es bestehe zwar die Notwendigkeit, für eine Weile am Steigerungskurs beim Leitzins festzuhalten. Das Steigerungstempo müsse jedoch mit Rücksicht auf eine Konjunkturverlangsamung festgelegt werden, hieß es weiter.