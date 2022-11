Südkorea und UN-Flüchtlingshilfswerk unterzeichnen Abkommen für stärkere Kooperation

Photo : YONHAP News

Südkorea und das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen haben ein Abkommen zur Stärkung der Zusammenarbeit abgeschlossen.Das entsprechende Rahmenabkommen wurde am Donnerstag am Sitz des Außenministeriums in Seoul von Außenminister Park Jin und dem UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, unterzeichnet.Park sagte, dass angesichts der weltweit eskalierenden Flüchtlingskrise die Rolle des UNHCR sehr wichtig sei. Zugleich versprach er, dass die südkoreanische Regierung ihre Unterstützung erweitern werde.Grandi begrüßte den Willen der südkoreanischen Regierung für eine größere Unterstützung. Seine Agentur brauche dringend Partner wie Südkorea, um Lösungen für globale Herausforderungen infolge von Heimatvertreibungen, des Klimawandels und der Pandemie zu finden.Grandi war am Mittwoch zu einem dreitägigen Besuch in Südkorea eingetroffen.