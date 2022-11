Präsident Yoon bricht zu sechstägiger Südostasienreise auf

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist am Freitag zu einer sechstägigen Südostasienreise aufgebrochen.Yoon wird zunächst nach Kambodscha fliegen, wo in der Hauptstadt Phnom Penh ein Gipfeltreffen der Vereinigung südostasiatischer Staaten (ASEAN) stattfinden wird.Bei dem Treffen will Yoon die neue Strategie für den Indopazifik und seine Initiative für mehr Solidarität zwischen Südkorea und ASEAN vorstellen. Am Samstag ist dort der ASEAN-plus-Drei-Gipfel geplant und am Sonntag der Ostasiatische Gipfel.Am Rande der Treffen wird Yoon mit US-Präsident Joe Biden und dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida zu einem trilateralen Gespräch sowie bilateralen Gesprächen zusammenkommen. Bei diesen Gesprächen soll vor allem Nordkorea im Zentrum stehen.Anschließend wird Südkoreas Staatsoberhaupt nach Indonesien weiterreisen und in Bali am G20-Gipfel teilnehmen.Reporter des Senders MBC dürfen nicht in der Präsidentenmaschine mitreisen. Das Präsidialamt begründete dies mit dem Schutz nationaler Interessen, da Journalisten des Senders wiederholt einseitig und verzerrt über die auswärtigen Angelegenheiten berichtet hätten.