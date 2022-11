ASEAN-Staaten halten in Kambodscha Spitzentreffen ab

Photo : YONHAP News

In der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh findet am Freitag das Gipfeltreffen der Vereinigung südostasiatischer Staaten (ASEAN) statt.Der Gastgeber Kambodscha teilte mit, dass der 40. und 41. Gipfel und damit zusammenhängende Treffen von Freitag bis Sonntag unter dem Motto "Herausforderungen gemeinsam angehen" stattfinden werde.Bei den Treffen wollen die Staats- und Regierungschefs der zehn ASEAN-Mitgliedsstaaten regionale Angelegenheiten erörtern, darunter die zunehmende Gewalt und das Chaos in Myanmar.Auch die wirtschaftliche Erholung nach der Covid-19-Pandemie, Russlands Krieg in der Ukraine und die Spannungen zwischen den USA und China in der indopazifischen Region werden voraussichtlich ein Thema sein.Zu den ASEAN-Staaten zählen Kambodscha, Vietnam, Laos, die Philippinen, Singapur, Thailand, Malaysia, Myanmar, Brunei und Indonesien. Auch bilaterale Gespräche zwischen ASEAN und Südkorea, USA, China, Japan sowie Indien sind geplant.