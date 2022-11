USA weiterhin besorgt über möglichen Nuklear- und Raketentest Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des Weißen Hauses sind die USA weiterhin besorgt über einen möglichen Atom- und Raketentest Nordkoreas.Das sagte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Washington. Er war zu möglichen Bedenken gefragt worden, dass Nordkorea einen Atomtest während des Zeitraums des G20-Gipfels in Indonesien in der kommenden Woche durchführt.Die USA hätten ihre Sorgen sehr transparent gemacht, dass Nordkorea in absehbarer Zeit einen siebten Atomtest unternehmen könnte. Über diese Möglichkeit hätten die USA seit einigen Monaten gesprochen und diese Sorge gebe es immer noch, sagte Sullivan weiter.Auch sei Washington besorgt, dass Nordkorea zusätzlich zu einem Atomtest eine Langstreckenrakete testen könnte.Die USA würden beide Arten von Provokationen sorgfältig beobachten, deren Zeitpunkt lasse sich aber nicht vorhersagen, hieß es weiter.