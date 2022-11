Journalistengruppe äußert starkes Bedauern über Ausschluss von MBC-Reportern aus Präsidentenmaschine

Photo : YONHAP News

Das Pressekorps des Präsidialamtes hat großes Bedauern über dessen Entscheidung geäußert, Reporter des Senders MBC nicht in der Präsidentenmaschine zum Gipfel der ASEAN und der G20 mitzunehmen.In einer Stellungnahme am Donnerstag kritisierte die Gruppe, dass das Präsidialamt kurz vor der Reise des Präsidenten ohne vorherige Beratung den einseitigen Schritt gemacht und damit große Verwirrung gestiftet habe. Darüber äußere sie großes Bedauern.Die Gruppe wies darauf hin, dass die Recherchen an Bord dem Recht der Bürger auf Information dienten. Die gesamten Kosten hierfür übernähmen die Medienanstalten. Sie sei nicht mit der Behauptung des Präsidialamtes einverstanden, wonach es sich bei der Mitnahme im Flugzeug um eine Begünstigung handele.Das Pressekorps warnte davor, dass von ähnlichen Schritten auch andere Medienanstalten einmal betroffen sein könnten. Sie forderte die zügige Zurücknahme der Entscheidung des Präsidialamts.Die Gruppe betonte auch, dass jede Einschränkung von Recherchen der Medien auf einer angemessenen Grundlage mit dem Pressekorps vorher besprochen werden müsse. Sie spreche sich kategorisch gegen alle Maßnahmen aus, die einseitig mitgeteilt würden.Die entsprechende Position wurde in einer Sonderplenarsitzung des Pressekorps am Donnerstag beschlossen. Das Präsidialamt hatte am Mittwoch die Entscheidung gegen MBC bekannt gegeben und dies mit einer einseitigen Berichterstattung des Senders begründet.