Neue Fälle hochpathogener Vogelgrippe in Entenbetrieben

Photo : YONHAP News

In zwei Entenbetrieben in Südkorea sind am Donnerstag Ausbrüche der hochpathogenen Vogelgrippe H5N1 bestätigt worden.Laut der zuständigen Stelle ist ein Entenbetrieb in Cheonan in der Provinz Süd-Chungcheong und eine Entenfarm in Cheongju in der Provinz Nord-Chungcheong davon betroffen.Dort werden jeweils 7.700 und 22.000 Enten gehalten.Nach weiteren Angaben wurde auf einem Entenhof in Cheongju das Antigen der Vogelgrippe H5 entdeckt. Es werde untersucht, ob es sich um ein hochpathogenes Virus handele.