Klub ausländischer Korrespondenten tief besorgt über Ausladung von MBC-Reportern durch Präsidialamt

Eine Organisation ausländischer Korrespondenten in Südkorea hat sich über die Ausladung von Reportern des Senders MBC durch das Präsidialamt tief besorgt geäußert.Der Vorstand des Seoul Foreign Correspondents´ Club gab am Donnerstag eine Erklärung ab, nachdem das Präsidialamt die Entscheidung bekannt gegeben hatte, dass MBC-Reporter nicht in der Präsidentenmaschine nach Südostasien mitreisen dürfen.Einschränkungen, die einer Medienanstalt für eine als „verzerrt“ erachtete Berichterstattung auferlegt worden seien, gäben Anlass zur Sorge um die Pressefreiheit im In- und Ausland, hieß es.Der Vorstand werde die Entwicklungen genau beobachten und erwarte, dass allen Medien künftig die gleichen Zugangsprinzipien gewährt würden, unabhängig vom Ton oder der Art der journalistischen Berichterstattung, hieß es weiter.