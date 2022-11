Südkoreanische Ausfuhren vom 1. bis 10. November um 2,8 Prozent geschrumpft

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Ausfuhren sind in den ersten zehn Tagen dieses Monats leicht zurückgegangen.Nach Angaben des Zollamtes am Freitag belief sich das Exportvolumen vom 1. bis 10. November nach vorläufigen Schätzungen auf 17,7 Milliarden Dollar. Das seien verglichen mit dem Vorjahreszeitraum 2,8 Prozent weniger.Die Einfuhren gingen um 6,7 Prozent auf 19,75 Milliarden Dollar zurück.In der Handelsbilanz wurde in dem Zeitraum ein Defizit in Höhe von 2,05 Milliarden Dollar verbucht. Das Defizit fiel verglichen mit dem Vorjahreszeitraum geringer aus, damals waren es 2,96 Milliarden Dollar.Im laufenden Jahr wurde bis zum 10. November ein Handelsdefizit in Höhe von 37,6 Milliarden Dollar verzeichnet, was dem bisher höchsten Jahresstand entspricht.