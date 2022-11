WJS: Südkorea wird Artilleriegeschosse an USA für Weitergabe an ukrainische Streitkräfte verkaufen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung plant laut einem Medienbericht im Zuge einer geheimen Vereinbarung mit der US-Regierung, Artilleriegeschosse für die ukrainischen Streitkräfte zu liefern.Die US-Zeitung „Wall Street Journal“ (WSJ) schrieb, dass die USA 100.000 155mm-Artilleriegeschosse von Südkorea kaufen würden, die an die Ukraine geliefert würden.Die Weiterleitung der Munition über die USA ermögliche es Südkorea, sich an seine Zusage zu halten, der Ukraine keine letalen Waffen bereitzustellen, hieß es.Der russische Präsident Wladimir Putin hatte letzten Monat gewarnt, dass die Lieferung von Waffen und Munition an die Ukraine durch Seoul die Beziehungen zwischen Südkorea und Russland zerstören würde.