Ministerium: Südkorea in Gesprächen mit USA über Munitionslieferung, jedoch nicht für Ukraine bestimmt

Photo : YONHAP News

Südkoreas Verteidigungsministerium hat auf Berichte reagiert, nach denen über die USA Munition an die Ukraine geliefert werden solle.Südkorea führe zwar mit den USA Gespräche über die Lieferung von Munition, diese sei jedoch nicht für die Ukraine bestimmt, teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium mit. Zuvor hatte eine US-Zeitung berichtet, dass Südkorea über die USA Artilleriegeschosse an die Ukraine liefern werde.In einer Stellungnahme, die heute an Reporter verschickt wurde, teilte das Ministerium mit, dass einheimische Unternehmen und die USA in Gesprächen über eine Munitionslieferung seien, um den knappen Vorrat an 155mm-Munition in den USA aufzufüllen.Bei den Gesprächen werde vorausgesetzt, dass die USA der Endabnehmer seien. Die Regierung halte unverändert an dem Prinzip fest, keine tödlichen Waffen an die Ukraine zu liefern, hieß es weiter.Die Zeitung „Wall Street Journal“ hatte am Donnerstag (Ortszeit) berichtet, dass Südkorea im Zuge eines Waffengeschäfts mit den USA Artilleriegeschosse verkaufen werde, die für die ukrainischen Streitkräfte bestimmt seien. Die USA würden 100.000 155mm-Artilleriegeschosse kaufen, mit denen die Artillerieeinheiten der Ukraine versorgt würden.Der südkoreanische Verteidigungsminister Lee Jong-sup sei Anfang dieses Monats mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zusammengetroffen und habe dem Geschäft grundsätzlich zugestimmt, hatte die Zeitung geschrieben.