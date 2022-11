Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul wird eine Verlängerung ihrer U-Bahnlinie 5 bis in die benachbarte Stadt Gimpo in der Provinz Gyeonggi anstreben.Die Stadtverwaltung gab bekannt, dass sie heute Vormittag mit dem Bezirk Gangseo und der Stadt Gimpo eine Geschäftsvereinbarung zur Verlängerung der U-Bahnlinie 5 bis nach Gimpo unterzeichnet habe.Ein Beamter der Stadtverwaltung erläuterte dazu, es stehe noch nicht fest, welcher Bahnhof in Gimpo an die U-Bahnlinie angeschlossen werde.