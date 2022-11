Behörden: Neue Corona-Welle im Gang

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist nach Behördenangaben eine neue Corona-Welle im Gang, weil die natürliche und künstliche Immunität schwächer wurden.Demnach riefen die Behörden die Öffentlichkeit erneut zu einer Auffrischungsimpfung auf.Vizegesundheitsminister Park Min-soo sagte heute in einer Sitzung des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen, es würden immer mehr Infektionsfälle gemeldet. Als Grund nannte er die zunehmenden Aktivitäten in Innenräumen in der Winterzeit und die Schwächung der durch eine Infektion erworbenen natürlichen Immunität und der künstlichen Immunität durch eine Impfung.Park teilte mit, dass heute etwa 54.000 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden seien. Der Freitagswert sei die fünfte Woche in Folge gestiegen. Die Reproduktionszahl betrage 1,21 und liege die dritte Woche in Folge über eins.Bei vierfach Geimpften sei das Sterberisiko um 94,3 Prozent geringer als bei Ungeimpften. Ein bivalenter Impfstoff schütze vor Varianten um das 1,6- bis 2,6-Fache besser als andere Impfstoffe, betonte er.Zur Steigerung der Impfquote bei den Bewohnern und Mitarbeitern von Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko und bei Senioren beschloss das Hauptquartier, Hilfe für die Impfung von Älteren mit eingeschränkter Mobilität zu leisten. Unter anderem wird der Einsatz mobiler Impfteams öffentlicher Gesundheitszentren unterstützt.Bei den sogenannten administrativen Wohlfahrtszentren werden Schalter für Impfbuchungen von Senioren durch Stellvertreter eingerichtet. Es soll auch ermöglicht werden, ohne Buchung eine Impfung zu erhalten, wenn der gewünschte Impfstoff zur Verfügung steht.