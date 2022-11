Yut Nori wird nationales immaterielles Kulturgut

Photo : YONHAP News

Yut Nori, ein traditionelles koreanisches Brettspiel mit Holzstäben namens Yut, ist zu einem nationalen immateriellen Kulturgut bestimmt worden.Die Entscheidung gab die Behörde für Kulturerbe heute bekannt.Yut Nori habe sich in einer langen Geschichte und Tradition ohne Unterbrechung bisher als eine repräsentative traditionelle Spielkultur etabliert, die die Identität und Werte der koreanischen Nation in sich berge, hieß es.Yut Nori wurde unter anderem vom Mond-Neujahr bis zum ersten Vollmond des Jahres gespielt. Das Spiel wird mit zwei Spielern oder Teams gespielt. Sie werfen vier Holzstäbe in die Luft und bewegen ihre Spielsteine auf dem Brett, je nachdem, wie die Stäbe landen. Wer zuerst alle Spielsteine ins Ziel bringt, gewinnt die Partie.