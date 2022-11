Seoul verfolgt wegen möglicher Uniformlieferung durch Nordkorea Entwicklungen mit Aufmerksamkeit

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung verfolgt angesichts eines Medienberichts über Nordkoreas Produktion und Lieferung von Uniformen für russische Soldaten die damit zusammenhängenden Entwicklungen mit Aufmerksamkeit.Die entsprechende Äußerung machte ein Beamter des Außenministeriums heute gegenüber Reportern. Man sei besorgt darüber, dass die Möglichkeit einer Verletzung von Sanktionsresolutionen des UN-Sicherheitsrats durch Russland immer wieder aufgeworfen werde, hieß es.Der US-Auslandssender Voice of America hatte jüngst berichtet, dass in Nordkorea seit einem Monat Winteruniformen und -schuhe für russische Soldaten in der Ukraine hergestellt würden.Sollten die Angaben wahr sein, wäre dies ein Verstoß gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrats. Gemäß der im September 2017 angenommenen Resolution Nummer 2375 sind Nordkorea Textilexporte verboten.