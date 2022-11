Wirtschaft Korean Air fliegt wieder auf weiteren Strecken nach China und Japan

Korean Air wird auf Corona-bedingt ausgesetzten Strecken nach China und Japan wieder Flüge anbieten.



Die koreanische Fluggesellschaft wird am 20. November die Flugverbindung zwischen Incheon und Shanghai wiederaufnehmen. Jeden Sonntag wird es Flüge auf dieser Strecke geben.



Ab dem 7. Dezember werden mittwochs Flüge zwischen Incheon und Nanjing angeboten, ab dem 11. Dezember sonntags Flüge zwischen Incheon und Qingdao.



Korean Air hatte am 28. Oktober die Strecke Incheon-Dalian wieder in ihr Programm aufgenommen. Die Zahl der Flüge zwischen Incheon und Shenyang sowie zwischen Incheon und Tianjin wurde erhöht, nun gibt es jeweils zweimal in der Woche wieder Flüge.



Angesichts der Wiederaufnahme der visumfreien Einreise nach Japan werden ab dem 1. Dezember auch die Strecke zwischen Incheon und Sapporo sowie die zwischen Incheon und Okinawa wieder bedient.



Asiana Airlines wird am 17. November die Flugverbindung zwischen Incheon und Shanghai wiederaufnehmen, am 26. November die zwischen Incheon und Shenzhen.