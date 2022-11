Wirtschaft Regierung weist in Gimpo neue öffentliche Wohnbaufläche aus

In einem Teil der Stadt Gimpo, westlich der Hauptstadt Seoul, werden 46.000 öffentliche Wohnungen gebaut.



Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr gab heute bekannt, vier Viertel der Stadt Gimpo, darunter Masan-dong, zu einer Zone zu entwickeln, in der öffentliche Wohnungen mindestens 50 Prozent aller Wohnungen ausmachen sollen.



Das Gebiet hat eine Gesamtfläche von 7,3 Millionen Quadratmetern. Dort sollen vor allem durch die Entwicklung der Umgebung eines Bahnhofs 46.000 Wohnungen geschaffen werden.



Das Ministerium will die Wohnungen ab 2027 schrittweise ausschreiben.



Das Ressort teilte auch mit, eine Verlängerung von Seouls U-Bahnlinie 5 bis nach Gimpo unterstützen zu wollen, um den Verkehr im Westen der Hauptstadtregion zu entlasten.