Laut Yoon ist Kooperation zwischen ASEAN, Südkorea, Japan und China wichtiger denn je

Photo : YONHAP News

Laut Staatspräsident Yoon Suk Yeol ist zurzeit die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten der Vereinigung südostasiatischer Staaten (ASEAN) sowie Südkorea, Japan und China wichtiger denn je.Beim ASEAN-plus-Drei-Gipfel am Samstag in Phnom Penh sagte Yoon, die mehrfachen Krisen der Welt müssten durch Solidarität und Kooperation überwunden werden. Als Vorsitzland des diesjährigen trilateralen Gipfels mit Japan und China werde Südkorea auch beim ASEAN-plus-Drei-Gipfel die Position der drei Länder vertreten und eine aktive Rolle spielen.Das südkoreanische Staatsoberhaupt äußerte weiter, die Welt sei zurzeit mit verschiedenen Herausforderungen wie Menschenrechtsverletzungen, Krieg sowie eine durch den Klimawandel bedingte Krise bei Nahrungsmitteln und Energiesicherheit konfrontiert. Sowohl auf dem Gebiet der Politik als auch in den Bereichen Wirtschaft und Kultur müsse die internationale Staatengemeinschaft eng kooperieren. Auf diese Weise würden auf dem Weg zum Weltfrieden Früchte gedeihen, so Yoon.An dem Gipfel nahmen die Staats- und Regierungschefs Südkoreas, Japans und Chinas sowie von neun der zehn ASEAN-Mitgliedsstaaten teil.