Präsident Yoon und US-Kollege Biden wollen für Antwort im Falle nordkoreanischen Atomtests alle Mittel ausschöpfen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und sein US-amerikanischer Amtskollege Joe Biden wollen für eine Antwort im Falle eines nordkoreanischen Atomtests alle zur Verfügung stehenden Mittel ausschöpfen.Das teilte das südkoreanische Präsidialamt nach dem Spitzentreffen zwischen den beiden Präsidenten am Rande des ASEAN-Gipfels am Sonntag in Kambodscha mit.In dem 50-minütigen Gespräch hätten sie ernste Bedenken wegen Nordkoreas Provokationen mit Raketen geäußert. In dem Zusammenhang sei eine lückenlose Kooperation und gemeinsame Verteidigungsbereitschaft beschlossen worden.Beide Länder wollten die erweiterte Abschreckung gegen wachsende Bedrohungen durch Nordkorea ausbauen und enge Diskussionen über damit zusammenhängende Maßnahmen fortführen.Sollte Nordkorea in irgendeiner Form Atomwaffen verwenden, würden die beiden Verbündeten darauf mit der Mobilisierung sämtlicher Mittel und mit überwältigender Militärgewalt reagieren, teilte das südkoreanische Präsidialamt mit.Yoon habe gesagt, dass Nordkorea mit Atomwaffen und Raketen nichts erreichen könne. Es bestehe die Notwendigkeit, die erweiterte Abschreckung in praktischer und grundlegender Weise sowie in Relation zu Nordkoreas fortgeschrittenen Nuklearkapazitäten auszubauen.Aus dem Weißen Haus hieß es im Anschluss an das Treffen, dass Biden Nordkoreas jüngste Provokationen mit Raketen verurteilt habe. Auch habe er die Entschlossenheit zur erweiterten Abschreckung unter Einbeziehung der gesamten Bandbreite der US-Verteidigungskapazitäten bekräftigt. Dies schließe nukleare und konventionelle Waffen sowie die Raketenabwehr mit ein.Ein weiteres Thema auf der Tagesordnung des Spitzengesprächs sei das Gesetz Inflation Reduction Act gewesen. Es seien Seouls Bedenken wegen des Gesetzes thematisiert worden, weil für Elektrofahrzeuge, die nicht in Nordamerika gefertigt wurden, keine Steuervorteile gelten sollen.Yoon und Biden hätten sich außerdem darauf geeinigt, sich im kommenden Jahr anlässlich des 70. Jahrestages der südkoreanisch-amerikanischen Allianz in Washington zu treffen. Darüber hinaus wollten sie im Detail über die weitere Entwicklung des Bündnisses sprechen.