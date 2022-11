Präsident Yoon zur Teilnahme am G20-Gipfel in Bali eingetroffen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist zur Teilnahme am G20-Gipfel in Bali eingetroffen.Yoon landete nach Angaben des Präsidialamtes am Montag auf der indonesischen Ferieninsel, nachdem er in Kambodscha am Gipfel der Vereinigung südostasiatischer Staaten (ASEAN) teilgenommen hatte,Yoon werde dort heute am Business 20 (B20) teilnehmen, einem Spitzentreffen von Unternehmensgruppen und Unternehmern aus den 20 führenden Industriestaaten. Vor den Unternehmern wird er eine Grundsatzrede halten und anschließend an Diskussionen zwischen Südkorea und Indonesien über die geschäftliche Zusammenarbeit teilnehmen.Beim G20-Treffen am Dienstag will Yoon sich bei Diskussionen zu den Themen Ernährung, Energie, Sicherheit und Gesundheitswesen einbringen.Große Aufmerksamkeit richtet sich auf ein mögliches Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping.Der G20-Gipfel wird am Donnerstag zu Ende gehen. Yoon wolle nach Angaben des Präsidialamtes aber schon nach dem Ende der Diskussionen am Dienstag abreisen.