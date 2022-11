Südkorea, USA und Japan sprechen bei Dreier-Gipfel über Nordkorea

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan haben bei einem Dreier-Gipfel über Nordkorea gesprochen.Zum Abschluss des Treffens in Kambodscha am Sonntag nahmen Präsident Yoon Suk Yeol, sein US-amerikanischer Amtskollege Joe Biden und Japans Ministerpräsident Fumio Kishida eine Erklärung an, in der eine stärkere Solidarität sowie ein Ausbau der erweiterten Abschreckung gegen Nordkorea vereinbart wurden.Es war das erste Mal, dass die Regierungsspitzen der drei Länder eine umfassende Erklärung verabschiedeten.Sie verurteilten Nordkoreas Provokationen mit Atomwaffen und Raketen scharf, während sie ihre Entschlossenheit bekräftigten, für die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel einzutreten.Die drei Regierungschefs warnten, dass es auf einen nordkoreanischen Atomtest eine starke und entschlossene Reaktion der internationalen Gemeinschaft gäbe.Darüber hinaus vereinbarten sie, Informationen über Alarmierungen wegen nordkoreanischer Raketenstarts in Echtzeit zu teilen. Auf diese Weise sollten die Kapazitäten für die Erkennung und Typisierung nordkoreanischer Raketen verstärkt werden.