Experten betrachten aktuelle Wirtschaftslage mehrheitlich als ähnlich wie zur Zeit der Finanzkrise 2008

Photo : YONHAP News

Laut den Ergebnissen einer Umfrage nehmen mehr als die Hälfte der befragten Experten die aktuelle Wirtschaftslage Südkoreas als negativ wahr.Der Verband Korea Enterprises Federation (KEF) befragte 204 Professoren für Volkswirtschaftslehre und BWL an den Universitäten landesweit. Demnach antworteten 52,7 Prozent, dass die aktuelle Wirtschaftslage des Landes ähnlich oder schlechter sei als zur Zeit der internationalen Finanzkrise 2008. 27,1 Prozent antworteten, dass sich Südkorea in einer ähnlichen Lage wie damals befinde.18,7 Prozent der Experten stuften die aktuelle Lage als weniger schlecht ein als zur Zeit der IWF-Währungskrise in den 1990er Jahren, aber schlechter als in der globalen Krise 2008.Als Hauptgrund für die Verschlechterung der Wirtschaftslage nannten 57,4 Prozent wirtschaftliche und politische Risiken in der Welt, darunter der Krieg in der Ukraine, der Konflikt zwischen den USA und China sowie die steigenden Energiepreise.Im Hinblick auf die Wirtschaftslage des Landes im nächsten Jahr prognostizierten 66,2 Prozent, dass ein Wachstum zwischen 1,5 Prozent und zwei Prozent erzielt werden könne. 13,2 Prozent erwarteten einen Zuwachs von weniger als 1,5 Prozent.