BTS-Mitglied Jungkook singt bei Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2022 in Katar

Photo : YONHAP News

Jungkook, Mitglied der K-Pop-Band BTS, wird bei der Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2022 in Katar am 20. November auftreten.Das gab Big Hit Music, die Agentur der Band, am Sonntag bekannt.Jungkook werde am offiziellen Soundtrack und der Eröffnungsfeier für die FIFA-WM 2022 in Katar beteiligt sein, hieß es in einer Mitteilung der Agentur in sozialen Netzwerken.Jungkook wurde nicht nur als BTS-Mitglied, sondern als auch Solo-Sänger dem internationalen Publikum bekannt, als er im Sommer dieses Jahres mit dem amerikanischen Singer-Songwriter Charlie Puth das Lied “Left and Right” veröffentlichte. Das Gemeinschaftswerk war ein großer Erfolg und schaffte es in die "Billboard Hot 100 Singles Chart".