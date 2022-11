Südkoreas Fußballnationalmannschaft bricht nach Doha auf

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft unter Cheftrainer Paulo Bento ist in der Nacht zum Montag nach Doha aufgebrochen.Acht Spieler des am Samstag bekannt gegebenen 26-köpfigen WM-Kaders, die in Europa tätig sind, werden sich der Mannschaft später anschließen. Dazu zählt auch Kapitän Son Heung-min (Tottenham Hotspur), der Anfang dieses Monats wegen einer Gesichtsverletzung operiert wurde.Trainer Bento sagte vor dem Abflug, er freue sich auf die Teilnahme an der Endrunde und wolle für ein maximales Ergebnis sein Bestes geben.Abwehrspieler Kim Yong-kwon nannte als Ziel das Erreichen des Achtelfinales.Südkorea spielt in Gruppe H gegen Uruguay, Ghana und Portugal.