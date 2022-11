Südkorea beginnt Impfungen mit angepasstem Pfizer-Impfstoff

Photo : YONHAP News

Südkorea beginnt am Montag die Impfungen mit dem an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoff von Pfizer/Biontech.Der für die Subvarianten BA.4 und BA.5 angepasste Impfstoff ist als Auffrischung für Menschen ab 18 Jahren zugelassen, sofern bei ihnen eine Impfung oder eine Infektion mit dem Coronavirus mindestens 120 Tage zurückliegt.Angesichts steigender Infektionszahlen empfehlen die Gesundheitsbehörden eine Auffrischungsimpfung insbesondere für Senioren, Menschen mit Vorerkrankungen und Beschäftigte in Pflegeheimen.Seit dem 27. Oktober ist es möglich, einen Termin für die Auffrischungsimpfung zu verabreden. Übriggebliebene Impfdosen können auch ohne Terminabsprache noch am selben Tag verabreicht werden.