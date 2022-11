Prüfungsbögen für Uni-Aufnahmeprüfung werden verteilt

Photo : YONHAP News

In Südkorea werden von Montag an landesweit die Prüfungsbögen für den jährlichen Test zur Feststellung der Hochschulreife verteilt.Der Transport der Bögen zu den 84 Prüfungsorten werde von Polizisten und anderen Beamten, die für die Testvorbereitungen zuständig seien, begleitet, teilte das Bildungsministerium mit.Die landesweite Reifeprüfung, die über die Aufnahme an einer Universität entscheidet, findet am Donnerstag statt.Zu dem Test sind diesmal 508.030 Oberschüler zugelassen, 1.791 weniger als im vergangenen Jahr.