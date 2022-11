Seoul Straße in Chile eingerichtet

In Chile, in einem lateinamerikanischen Land am anderen Ende der Welt, ist eine sogenannte Seoul Straße eingerichtet worden.Die Schaffung der Straße, die die dortige Beliebtheit des K-Pop symbolisiert, kam dank Bemühungen von dortigen K-Pop-Fans und dort lebenden Koreanern zustande.Beim Changwon K-POP WORLD Festival 2022 waren mehr als 5.000 Teams aus 85 Ländern dabei. Nur acht Teams schafften es in die Hauptrunde des Festivals, das jährlich in Changwon im Süden des Landes stattfindet.Beim diesjährigen Festival im letzten Monat kam eine aus sieben Jungs bestehende Gruppe aus Chile auf Platz eins. Sogar der chilenische Staatspräsident Gabriel Boric hatte ihnen zu diesem Erfolg gratuliert.Laut Marin Silva, Mitglied der Gruppe "Soldier", habe der Präsident ihnen zugesichert, einen Übungsraum zur Verfügung zu stellen, so dass sie den K-Pop noch bekannter machen könnten.Dank der hohen Verbreitungsquote des schnellen Internets gibt es unter den lateinamerikanischen Ländern in Chile besonders viele Fans der koreanischen Popmusik. Auch der Staatspräsident ist ein bekennender Fan des K-Pop.Inmitten dieser steigenden Beliebtheit wurde jüngst im Zentrum der Hauptstadt Santiago de Chile die Seoul Straße angelegt.Daniel Jadue, Verwaltungsleiter des Bezirks Recoleta sagte, der Bezirk und Südkorea teilten eine mehr als 50-jährige Geschichte. Die Politik des Bezirksamtes solle zur Fortsetzung dieser Geschichte beitragen.Die Seoul Straße, die 18.000 Kilometer entfernt von Südkorea geschaffen wurde, wird als ein neues Symbol der Beliebtheit der koreanischen Popkultur in Lateinamerika dienen.