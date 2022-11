Südkoreanische Spezialeinheit für neue Sicherheitsmaßnahmen beginnt Arbeit

Photo : YONHAP News

Als Reaktion auf die tödliche Massenpanik in Seoul vor mehr als zwei Wochen will Südkoreas Regierung spezielle Maßnahmen zur Vermeidung solcher Unfälle ergreifen.In dieser Woche würden zwei Spezialeinheiten der Regierung damit beginnen, das nationale Sicherheitssystem zu überarbeiten und die Polizei zu reformieren, sagte Premierminister Han Duck-soo am Montag.Die Regierung werde außer Vorschlägen von Experten auch Meinungen aus der Öffentlichkeit berücksichtigen, um die Reformmaßnahmen festzulegen. Dazu sollten die Behörden die nötigen Kommunikationskanäle schaffen, sagte Han.Han wies außerdem die Ministerin für Bildung und Gesundheit, die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention sowie die nationale Polizeibehörde an, alles daranzusetzen, dass sich das Coronavirus vor und nach den landesweiten Prüfungen für die Feststellung der Hochschulreife am Donnerstag nicht weiterverbreite.Weil sich nach den Prüfungen große Menschenmengen bilden könnten, müssten in Zusammenarbeit mit den Gemeinden gründliche Überprüfungen der Sicherheit vorgenommen werden, sagte Han.