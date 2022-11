Einlegen von Winter-Kimchi dieses Jahr um 9,1 Prozent günstiger als im Vorjahr

Photo : YONHAP News

Die Südkoreaner müssen dieses Jahr offenbar weniger als letztes Jahr für Gimjang, das Einlegen von Kimchi für die Winterzeit, ausgeben.Die Korea Agro-Fisheries & Food Trade Cooperation (aT) teilte mit, die Kosten für Gimjang mit 20 Stück Chinakohl würden 221.389 Won oder 167 Dollar und damit 9,1 Prozent weniger als im Vorjahr betragen.Die gesunkenen Kosten seien vor allem darauf zurückzuführen, dass im Herbst mehr Chinakohl in den Vertrieb gegeben worden sei. Ein Stück Chinakohl koste 3.235 Won oder 2,50 Dollar und damit 23,2 Prozent weniger als letztes Jahr, hieß es.Die Preise von weiteren Zutaten wie Salz, Knoblauch, Rettich und eingelegten Garnelen seien ebenfalls gesunken, hieß es weiter.Die aT untersuchte die Preise der 14 für Gimjang benötigten Zutaten auf den 17 traditionellen Märkten und bei 27 Vertriebsunternehmen landesweit.