Politik Südkorea meldet mehr als 23.000 Corona-Infektionsfälle

Südkorea hat am Montag mehr als 20.000 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus gemeldet.



Am Vortag seien 23.765 Neuinfektionen erfasst worden, teilte die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention mit. Von den neuen Fällen seien 54 eingeschleppt worden.



Der Tageswert lag demnach um etwa 25.000 unter dem Wert vom Tag davor. Das habe vermutlich damit zu tun, dass am Wochenende weniger Menschen getestet würden, hieß es.



Die Zahl der schwer erkrankten Covid-19-Patienten habe sich um 17 auf 413 erhöht.



Die Gesamtzahl der bisherigen Infektionen in Südkorea kletterte den Angaben zufolge auf über 26,2 Millionen. Es gab bisher landesweit 29.709 Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie.



Zuletzt wurden in Südkorea wieder deutlich mehr Infektionen gemeldet.