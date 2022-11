Photo : KBS News

Nordkorea hat einen sogenannten "40-Tage-Kampf" zur Erreichung von sichtbaren wirtschaftlichen Leistungen gestartet.Das Parteiorgan "Rodong Sinmun" schrieb am Montag, der für den Fünf-Jahres-Wirtschaftsentwicklungsplan entscheidende Marsch dieses Jahres sei nun in die Endphase getreten. Ob deutliche Fortschritte erzielt würden oder nicht, werde sich in den kommenden 40 Tagen entschieden, hieß es.Das Parteiorgan bekräftigte zudem, dass es ein Muss sei, in der 40-tägigen Periode den Wirtschaftsentwicklungsplan lückenlos umzusetzen und die Parteiführung mit allen Mitteln zu schützen.2022 ist das zweite Jahr des laufenden Fünf-Jahres-Wirtschaftsentwicklungsplans.