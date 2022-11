Feuerwehrleute zeigen Innenminister Lee wegen Massenpanik in Seoul an

Photo : YONHAP News

Gewerkschaftlich organisierte Feuerwehrleute in Südkorea haben im Zusammenhang mit der tödlichen Massenpanik in Seoul vor mehr als zwei Wochen Innenminister Lee Sang-min angezeigt.Die Feuerwehrleute werfen dem Minister eine Pflichtverletzung und Fahrlässigkeit vor. Lee sei nach dem Gesetz für die Sicherheitskontrollen im Land verantwortlich.Die Anzeige wurde am Montag bei einem unabhängigen Ermittlerteam der nationalen Polizeibehörde, das für die Untersuchung der Katastrophe mit mehr als 150 Toten gebildet worden war, eingereicht.Auch riefen die Feuerwehrleute den Innenminister, der am Montag an einem Parlamentstreffen teilnahm, zum Rücktritt auf.