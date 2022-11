Staatspräsident Yoon startet beim G20 in Bali Wirtschaftsdiplomatie

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Yoon Suk Yeol hat beim G20-Gipfel in Bali seine Wirtschaftsdiplomatie begonnen.In der Grundsatzrede beim B20 Summit, an dem Vertreter von Wirtschaftsorganisationen und Unternehmensvertreter der G20-Mitgliedsstaaten teilnahmen, betonte Yoon die Wichtigkeit vom Wandel des Wirtschaftssystems auf Initiative des privaten Sektors.Yoon sagte, in dem Prozess, in dem digitale Technologien mit der herkömmlichen Industrie und Daten fusioniert würden, würden laufend Kosten reduziert und neue Werte geschaffen. Auch ergäben sich dabei neue Geschäftschancen.Zudem macht das südkoreanische Staatsoberhaupt seinen ersten Schritt, um die neue indopazifische Strategie der Seouler Regierung umzusetzen. Geplant ist unter anderem das südkoreanisch-indonesische Business Forum, an dem Staatspräsident Joko Widodo sowie indonesische Unternehmensvertreter teilnehmen.Am morgigen Dienstag wird Yoon beim G20-Gipfel mit den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten zusammenkommen.