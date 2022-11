Politik Präsident Yoon trifft in Indonesien koreanische Geschäftsleute

Präsident Yoon Suk Yeol hat sich am Montag mit koreanischen Geschäftsleuten in Indonesien getroffen.



Bei einem Mittagessen in Bali diskutierte Yoon mit elf Wirtschaftsführern. Indonesien sei die größte Volkswirtschaft im ASEAN-Raum und eine der Regionen, denen er besondere Aufmerksamkeit schenke, habe Yoon nach Angaben seines Büros bei der Zusammenkunft gesagt.



Insbesondere habe er den Beitrag südkoreanischer Textil- und Nähfirmen hervorgehoben, die schon vor langer Zeit eine Pionierrolle eingenommen hätten. Auch begrüße er die Anstrengungen junger Unternehmer auf den Gebieten Information und Kommunikation sowie Gesundheit.



Yoon habe bei dem Treffen eine aktive Unterstützung der südkoreanischen Regierung zugesichert. Er habe das 50. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und Indonesien im kommenden Jahr hervorgehoben. Seine Regierung wolle sich für Treffen koreanischer Geschäftsleute mit dem indonesischen Präsidenten einsetzen.



Die mitgereisten Minister, darunter für Finanzen und Auswärtiges, versprachen eine ausführliche Erläuterung der Möglichkeiten für eine regierungsseitige Unterstützung. Auch wollten sie die Vorschläge der Geschäftsleute prüfen und diese bei der Ausarbeitung der Regierungspolitik berücksichtigen, hieß es.