Präsident Yoon: Digitaler Übergang Schlüssel zur Überwindung der globalen Wirtschaftskrise

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat den digitalen Übergang als Schlüssel zur Überwindung der globalen Wirtschaftskrise bezeichnet.Die gegenwärtige Krise sei zum großen Teil durch einen Angebotsschock verursacht worden und weniger durch Faktoren auf der Angebotsseite, sagte Yoon am Montag in seiner Grundsatzrede beim Business 20 (B20) im indonesischen Bali. Entsprechend müsse die Lösung auf der Angebotsseite gefunden werden, die Rolle der Regierung müsse sich ebenfalls ändern.Innovationen auf der Angebotsseite wiederum, die vom privaten Sektor angeführt würden, hingen von Fortschritten beim digitalen Übergang ab, sagte Südkoreas Präsident bei der Versammlung, zu der auch Geschäftsführer und Vorsitzende von globalen Unternehmen eingeladen worden waren.Auch unterstrich Yoon die Notwendigkeit einer Neufestlegung der digitalen Ordnung. Weltweit sollten Anstrengungen unternommen werden, um universelle Werte in der digitalen Sphäre zu fördern. Auf diese Weise solle mehr Wohlstand für die Menschheit durch Innovationen auf der Angebotsseite in Verwendung digitaler Technologien verwirklicht werden, sagte Südkoreas Staatsoberhaupt weiter.