Verteidigungsminister hält Bemühungen um Südkoreas Beitritt zur Quad-Gruppe für notwendig

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Lee Jong-sup hält Bemühungen um Südkoreas Beitritt zur Quad-Gruppe für notwendig.Vor dem parlamentarischen Sonderausschuss zur Festlegung des Haushalts stimmte Lee am Montag der Position des Abgeordneten Cho Kyung-tae zu, wonach aktive Bemühungen unternommen werden sollten, so dass sich Südkorea dem Quad genannten Sicherheitsdialog mit unter anderem Indien und Australien anschließen könne.Das Verteidigungsministerium werde sich ebenfalls am neuen Strategiekonzept der Regierung für den Indopazifik orientieren und dementsprechend vorgehen.Wie Lee ergänzte, hätten Seoul und Washington vereinbart, auf dem Niveau der NATO einen engen Beratungskanal aufrechtzuerhalten, Informationen auszutauschen und gemeinsame Übungen zu planen.Damit ging der Minister auf die Meinung des Abgeordneten ein, wonach zwischen den Verbündeten USA und Südkorea ein noch engerer Pakt erforderlich sei.Quad ist eine Dialogplattform der USA, Japans, Australiens und Indiens, um China im Zaum zu halten.