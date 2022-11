Großbritannien fordert von Korean Air Korrekturmaßnahmen

Photo : YONHAP News

Die britische Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Authority (CMA) hat die südkoreanische Fluggesellschaft Korean Air zu Korrekturmaßnahmen aufgefordert.Die Behörde sieht wegen der angestrebten Fusion der koreanischen Fluggesellschaften Korean Air und Asiana Airlines das Risiko von Preiserhöhungen und einer Verschlechterung der Servicequalität auf der Strecke zwischen Seoul und London.Wie aus der Branche verlautete, müsse Korean Air bis Montag nächster Woche Maßnahmen vorlegen, mit denen Bedenken über Einschränkungen des Wettbewerbs ausgeräumt werden können. Die CMA werde dann bis 28. November entscheiden, ob sie die Maßnahmen akzeptieren oder Untersuchungen in zweiter Stufe einleiten werde.Ein Mitarbeiter von Korean Air sagte, die Forderung der CMA betreffe die Bekanntmachung im Rahmen der ersten Untersuchung zur Prüfung der Unternehmensfusion. Es handele sich nicht um eine endgültige Entscheidung. Die Beratungen mit der CMA liefen derzeit reibungslos.Sollte Großbritannien kein grünes Licht geben, könnte dies die Evaluation für den Zusammenschluss der beiden koreanischen Fluggesellschaften in weiteren Ländern negativ beeinflussen. Solche Bewertungsverfahren laufen zurzeit in der EU, den USA, Japan und China. Das US-Justizministerium wird offenbar noch in diesem Monat seine Entscheidung bekannt geben.