Präsident Yoon nimmt heute an G20-Gipfel auf Bali teil

Photo : YONHAP News

Zum Auftakt des G20-Gipfels auf Bali wird Präsident Yoon Seok Yeol heute in der Gruppe für Nahrungsmittel- und Energiesicherheit sowie Gesundheit eine Rede halten.Die Staats- und Regierungschefs der G20 kommen heute und morgen zu einem Gipfeltreffen zusammen, das unter dem Motto "Recover Together, Recover Stronger" stattfindet.Das Gipfeltreffen wird in drei Gruppen, Nahrungsmittel- und Energiesicherheit, globale Gesundheitsarchitektur und digitaler Wandel ausgerichtet.Ob Yoon am Rande des G20-Gipfels zu einem Einzelgipfel mit Chinas Staatschef Xi Jinping zusammenkommen wird, steht noch offen.Yoon wird seine erste Südostasien-Reise heute beenden.