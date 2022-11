US-Präsident Biden sieht China in Nordkorea-Frage in der Pflicht

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden sieht China in der Nordkorea-Frage in der Pflicht.China habe die Pflicht, Nordkorea zu einem verantwortungsvollen Verhalten zu drängen, habe Biden dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping am Montag auf Bali gesagt.Nach dem ersten Gipfeltreffen der beiden sagte Biden bei einer Pressekonferenz, er könnte nicht sicher sein, dass China Nordkorea im Zaum halten und unter anderem von einem Atomtest abhalten könne. Doch sei es gewiss, dass Peking keine Zuspitzung der regionalen Spannungen wünsche.Er habe deutlich gemacht, dass die USA bestimmte Maßnahmen ergriffen, die defensiver seien, sollte Nordkorea zu solchen Mitteln greifen. Dies diente dem Schutz der USA und der Verbündeten Südkorea und Japan.In einer separaten Mitteilung, die nach dem dreistündigen Gipfel veröffentlicht wurde, heißt es, dass Biden Bedenken wegen Nordkoreas provokativen Verhaltens geäußert habe. Alle Mitglieder der internationalen Gemeinschaft hätten ein Interesse daran, Nordkorea zu einem verantwortungsvollen Verhalten zu ermutigen. Weiter heißt es in der Erklärung, dass Biden das eiserne Versprechen für die Verteidigung der Verbündeten im Indopazifik unterstrichen habe.