Ministerpräsident Han nimmt an APEC-Gipfel in Bangkok teil

Ministerpräsident Han Duck-soo wird diese Woche am Gipfel des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsrates (APEC) in Thailand teilnehmen.Laut seinem Büro wird Han am Donnerstag nach Bangkok fliegen, um mit den Regierungs- und Staatschefs der weiteren 20 Mitgliedsländer über inklusives und nachhaltiges Wachstum sowie Maßnahmen zur Förderung von Handel und Investition in der Asien-Pazifik-Region zu diskutieren.Der erste APEC-Gipfel in Präsenz seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie wird diesmal unter dem Leitthema "Open, Connect and Balance" stattfinden.Am Rande des Gipfels will Han auch um Unterstützung für die Austragung der Weltexpo 2030 in Busan werben.