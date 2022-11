Südkoreas Justizministerium ordnet Auslieferung einer Verdächtigen nach Neuseeland an

Photo : YONHAP News

Im Zusammenhang mit dem Fund von zwei Kinderleichen im August in Neuseeland hat das südkoreanische Justizministerium der Auslieferung einer Verdächtigen zugestimmt.Justizminister Han Dong-hoon ordnete der Staatsanwaltschaft in Seoul an, die 42-jährige Frau innerhalb von 30 Tagen an Neuseeland zu überstellen. Sie ist Neuseeländerin, hat aber früher einmal die südkoreanische Staatsbürgerschaft besessen. Sie ist möglicherweise die Mutter der beiden Kinder.Auch sollen laut Han alle Beweismittel der südkoreanischen Polizei in dem Fall an die Behörden in Neuseeland übergeben werden.Die Frau wurde im September in Ulsan verhaftet. Die neuseeländische Polizei stellte daraufhin ein Auslieferungsersuchen.Die Leichenteile der Kinder im Alter zwischen fünf und zehn Jahren wurden in Koffern entdeckt, die bei einer Versteigerung in Neuseeland gekauft wurden. Die Koffer lagerten davor nach Polizeiangaben drei bis vier Jahre in einem Lagerhaus.