Südkorea und USA schließen Umzug des gemeinsamen Truppenkommandos ab

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben die Verlegung des Hauptquartiers ihres gemeinsamen Truppenkommandos (CFC) auf einen amerikanischen Militärstützpunkt in Pyeongtaek abgeschlossen. Die Stadt liegt etwa 65 Kilometer südlich von Seoul.Am Dienstag hielten beide Seiten eine Zeremonie für den Abschluss des Umzugs ab. An der Feier auf dem Stützpunkt Camp Humphreys nahmen unter anderen Südkoreas Verteidigungsminister Lee Jong-sup sowie der CFC-Oberbefehlshaber Paul LaCamera teil.Das Hauptquartier des gemeinsamen Truppenkommandos hatte sich zuvor 44 Jahre lang im zentralen Stadtbezirk Yongsan in Seoul befunden. Im Juni 2019 hatten Seoul und Washington beschlossen, es nach Pyeongtaek zu verlegen.Beim CFC liegt nach wie vor die Befehlsgewalt über die gemeinsamen Streitkräfte in Südkorea in Kriegszeiten.